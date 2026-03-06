Jamala випустила трек-маніфест 'Замовкни' про право бути собою (відео)

Це третя пісня з майбутнього альбому співачки "Рух мій".

Українська співачка та авторка пісень Jamala презентує нову пісню "Замовкни" та лірик-відео до неї.

"Ця пісня про особисті кордони та внутрішню свободу. Про силу відпустити. Не триматися за токсичних людей, які вас не цінують та не розуміють. Бо ти в себе назавжди. Мамина квіточка! Люблю вас", - зазначила виконавиця у своєму Instagram.

Як відомо, "Замовкни" - третя пісня з майбутнього альбому Jamala "Рух мій", реліз якого відбудеться вже 27 березня.

Як зазначили у пресслужбі співачки, новий трек народився з особистого досвіду спостереження за тим, як у спільних компаніях люди розходяться - інколи гучно, інколи болісно. І раптом ти опиняєшся між двох вогнів, ніби мусиш обрати сторону: довести, кому ти ближчий - їй чи йому. Дружба починає нагадувати змагання, а лояльність - тест на приналежність. Та ця історія - не про вибір сторін. Вона про чітке розмежування.

"У певний момент я зрозуміла: найважливіше - не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді "замовкни" - це не про агресію, а про межу: "Іди собі, не витрачай свій час на мене. Я не для тебе…", - прокоментувала артистка.

Разом із релізом пісні вийшло й лірик-відео, зняте командою режисерки Лесі Подолянко. Символічно прем’єра ролику відбувається напередодні 8 березня - у Міжнародний жіночий день. Це присвята жінкам і праву обирати власний шлях, залишаючись незалежною від чужих конфліктів, очікувань і нав’язаних ролей.

