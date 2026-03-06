Буде месиво: вийшов повний трейлер фінального сезону 'Хлопаків'

Прем'єра п'ятого сезону хітового шоу від Еріка Кріпке запланована на 8 квітня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав повний трейлер п'ятого сезону антисупергеройського серіалу "Хлопаки" (The Boys), що стане для шоу заключним.

З нового трейлера стає зрозуміло, що на команди "Хлопаків" та "Суперів" чекає вирішальне протистояння. При цьому Біллі Бутчер, схоже, вирішив остаточно набути супергеройські сили, щоб бути на рівних з опонентами, а Хоумлендер шукає безсмертя.

До своїх ролей у п'ятому сезоні "Хлопків" повернуться більшість головних акторів з попередніх: Карл Урбан (Біллі "М'ясник" Бутчер), Ентоні Старр (Хоумлендер), Джек Куейд (Хьюї Кемпбел), Ерін Моріарті (Старлайт), Лаз Алонсо (Марвін Мілк), Томер Капон (Французик), Карен Фукухара (Кіміко), Джессі Т. Ашер (Експрес), Чейс Кроуфорд (Підводний), Натан Митчелл (Чорний Нуар ІІ), Колбі Мініфі (Ешлі Барретт), Дженсен Еклз (Солдатик), Велорі Керрі (Феєрверк), Сьюзан Хейворд (Сестра Сейдж), Кемерон Кроветті (Раян Бутчер), Джанкарло Еспозіто (Стенлі Едгар), Пол Райзер (Легенда), Омід Абтах (доктор Самір Шах) та Джеффрі Дін Морган (Джо Кесслер).

Також зі спіноффу "Хлопаків", серіалу "Покоління V", до основного шоу перекочують Джаз Сінклер (Марі Моро), Лондон Тор (Джордон Лі), Ліззі Бродвей (Емма Мейєр), Медді Філліпс (Кейт Данлеп) та Аса Герман (Сем Ріордан).

Серед нових імен у касті – Джаред Падалекі та Міша Коллінз з "Надприродного", а також Сет Роген ("Інтерв'ю", "Сусіди", серіал "Кіностудія"). Однак кого саме вони зіграють, наразі невідомо.

Прем'єра фінального сезону хітового шоу від Еріка Кріпке запланована на 8 квітня 2026 року. Всього він налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно, з фіналом 20 травня.

