З новими акторами: Netflix показав перший тизер 2 сезону 'Сварки'

Продовження серіалу стане доступне на Netflix з 16 квітня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер другого сезону хітового чорнокомедійного серіалу-антології "Сварка" (Beef).

Цього разу в центрі сюжету опиняться кілька пар з різних поколінь, так чи інакше пов'язаних між собою. Так, генеральний менеджер престижного заміського клубу Джош Мартін та його дружина Ліндсі явно переживають не найкращі часи в подружньому житті.

На тлі цього розвиваються стосунки молодого амбітного персонального тренера з цього ж клубу Остіна Девіса та його нареченої Ешлі Міллер.

Ще одна важлива сюжетна арка – стосунки між мільярдеркою та головою клубу Парк та її особистим лікарем і одночасно другим чоловіком доктором Кімом.

Головні ролі у другому сезоні "Сварки" зіграли Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодний розрахунок", "Франкенштейн", франшиза "Зоряні Війни", серіал "Місячний лицар"), Кері Малліган ("Драйв", "Сором", "Великий Ґетсбі", "Перспективна дівчина", "Солтберн"), Чарльз Мелтон ("Травень, грудень", "Бойові дії", серіал "Рівердейл"), Кейлі Спейні ("Присцилла", "Повстання Штатів", "Чужий: Ромул", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"), Юн Юджан ("Служниця", "Мінарі", серіал "Патінко") та Сон Кан Хо ("Співчуття панові Помсті", "Крізь сніг", "Паразити").

Над продовженням серіалу також працював його творець Лі Сон Цзінь.

Другий сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони стануть доступні одночасно на Netflix з 16 квітня 2026 року.

"Сварка" – про що розповідав перший сезон серіалу

Нагадаємо, перший сезон "Сварки" вийшов в квітні 2023 року. Тоді в центрі сюжету опинилися невдаха-підрядник Денні Чо та успішна підприємиця Емі Лау, чий незначний конфлікт на дорозі переріс у справжню війну не на життя, а на смерть.

Головні ролі у першому сезоні зіграли Стівен Йон ("Ноу", "Мікі-17", "Зрив", серіал "Ходячі мерці") та Алі Вон ("Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін").

Перший сезон серіалу отримав високі оцінки від критиків та глядачів, а також низку престижних нагород та номінацій. Зокрема, йому дісталися три "Золотих глобуси" – як найкращому серіалу-антології, а також головним акторці та актору.

Восени 2023 року стало відомо, що серіал матиме продовження, але вже з новими головними героями і новими історіями божевільної ворожнечі.

