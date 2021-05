20 травня відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення".

Сьогодні, 20 травня, в Роттердамі відгримів другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". На сцені виступили представники 17 країн.

Всі вони показали гідний рівень професіоналізму. Хтось виконав душевні пісні, під які глядачі просто затамували подих, а хтось вирішив просто "розірвати" сцену танцями.

У добірці УНІАН найяскравіші виступи з другого півфіналу.

Наталія Гордієнко - Sugar (Молдова)

Представниця Молдови представила "солодку" пісню під назвою Sugar. На сцені співачка з'явилася з харизматичними танцівниками. Вони танцювали на рухомій платформі, що нагадує кубик цукру.

"Начебто виглядає все легко, але я вас запевняю - це дуже складно. Мені не тільки необхідно контролювати в голові "малюнок номера", а ще співати, танцювати, працювати на камеру", - сказала Гордієнко.

Hurricane - Loco Loco (Сербія)

Жіноча група виступила із запальною піснею. Дівчата змогли "завести" весь зал своїми танцями. Їх номер чимось нагадав "дикі танці" української співачки Руслани, а в цілому група схожа на "ВІА Гру".

Black Mamba - Love is On My Side (Португалія)

Група Black Mamba існує вже 11 років. За цей час вони випустили кілька альбомів. Раніше вони співали на різних вокальних конкурсах рідною мовою, а сьогодні, на Євробаченні, вперше виконали пісню англійською. Номер вийшов стриманим, але не менш вражаючим, і в основному завдяки вокалу соліста.

Blind Channel - Dark Side (Фінляндія)

Їх виступ, мабуть, багато хто чекав з нетерпінням. Адже це група - справжній вибух. У групі Blind Channel шість учасників, і вони справжні зірки в Фінляндії. На своїх концертах хлопці використовують багато піротехніки. Одного разу у одного з учасників навіть загорілося волосся під час виступу.

Samanta Tina - The Moon Is Rising (Латвія)

31-річна Samanta Tina розпочала свій творчий шлях у 2010 році. Уже через два роки отримала премію "Слов'янського базару". Торік співачка повинна була брати участь в Євробаченні, але його скасували через пандемію коронавірусу. А ось в цей раз вона вразила глядачів не тільки естетично красивим номером, але і сильним вокалом.

Автор: Діана Могилєвич