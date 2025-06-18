Шоураннер "Вихованих вовками" Аарон Гузіковський працює над якимось анімаційним фільмом за Death Stranding.

Стало відомо, що Аарон Гузіковський, шоураннер "Вихованих вовками", працює над анімаційним фільмом за Death Stranding. Картина розповість самостійну історію, що не повторює сюжет оригінальної гри.

Проєкт створюється у співпраці Kojima Productions зі студією Line Mileage, до того ж сценарій курирує особисто Гузиковський. Поки невідомо, чи буде це пряме продовження, альтернативна інтерпретація або зовсім окрема історія у всесвіті Death Stranding.

Ще в травні Хідео Кодзіма згадував, що за франшизою створюють аніме, проте незрозуміло, Гузиковський працює саме над цим аніме, чи над чимось іншим. Можливо, на нас чекають одразу дві паралельні анімаційні адаптації.

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Крім цього, триває робота над фільмом Death Stranding, який знімається в партнерстві з A24. Режисером став Майкл Сарноскі, відомий за фільмом "Тихе місце: День перший".

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма переписав сюжет Death Stranding 2, коли дізнався, що тестерам усе сподобалося. Японський геймдизайнер вважає, що якщо мистецтво подобається всім - це мейнстрим.

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