На конкурсі виступить група "Галаси ЗМеста".

Гурт "Галаси ЗМеста" на Євробаченні-2021 представить пісню "Я навчу тебе!"

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Самі білоруси вважають цю пісню ганьбою. Та й в цілому, народ проти того, щоб ця група представляла їх країну.

"Цим людям має бути соромно за те, що вони вилізли зі своїм мерзотним текстом зі своєї Буди і засвітилися на адекватну публіку", - написав один юзер в коментарях під відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Користувачі мережі відзначають, що з такою піснею група могла б перемогти на конкурсі років 40 тому, але не зараз.

"Як же соромно перед усім світом", "Як думаєте, це вже дно чи знизу ще постукають?",- пишуть коментатори.

Що відомо про "Галаси 3Места":

Група з п'яти осіб зазвучала через пару місяців після початку протестів у Білорусі

Їхні пісні часто перетинаються з протестною тематикою. Також у групи є сатирична пісня під назвою "Євромечта". У ній виконавці іронізують щодо сучасних європейських цінностей

На YouTube-канал групи підписані 16 тисяч користувачів

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Автор: Діана Могилєвич