Український гурт Go-A Band з піснею "Shum" опинився на 18 сходинці.

Зараз перше місце займає ісландська група Daði & Gagnamagnið, хоча конкурсну композицію вони ще не представили. На другому місці - литовський бенд THE ROOP з піснею "Discoteque".

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На третьому місці опинилася Швеція, проте ні виконавець, ні пісня ще не відомі. Представниця Франції Barbara Pravi з композицією "Voilà" займає четверте місце. П'яту і шосту позиції займають Росія і Болгарія.

Український гурт Go-A Band з піснею "Shum" опинився на 18 сходинці. Хоча до оголошення пісні вони займали 36 місце.

Букмекери вже почали робити ставки.

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс буде проводитися в Роттердамі, але якщо країни знову оголосять жорсткий карантин, Роттердам буде проводити конкурс без глядачів, а країни, що беруть участь, будуть виступати в студіях своїх країн

Починаючи з конкурсу 2021 року виконавцям буде дозволено використовувати заздалегідь записаний бек-вокал. Це зроблено для того, щоб знизити кількість членів делегації, розширити творчий потенціал кожної заявки і знизити технічне навантаження на мовника-організатора

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Автор: УНІАН