Аналог головного пісенного конкурсу відбудеться аж у 2022 році.

У США відбудеться аналог "Євробачення" - American Song Contest. Попри те, що конкурс запланований на 2022 рік, всі охочі зможуть подати заявки вже найближчим часом.

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Повідомляється, що за перемогу змагатимуться представники від 50 штатів, п'яти територій США, а також від Вашингтона і округу Колумбія. Конкурсанти пройдуть три етапи відбору, потім відбудеться півфінал і сам фінал, де оголосять переможця.

"Протягом 65 років Євробачення об'єднувало людей далеко за межами. Як власники цього надзвичайно успішного формату, ми бачили, що він підкорив мільйони сердець по всій Європі і не тільки. Ми раді, що зможемо поділитися цим унікальним конкурсом, святом оригінальних пісень з американським народом", - сказав виконавчий керівник пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал.

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Автор: Діана Могилєвич