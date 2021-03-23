Відтак грандіозне шоу, під час якого стануть відомі цьогорічні переможці престижної музичної премії, пройде 20 квітня 2021 року традиційно у київському Палаці "Україна".
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Нагадаємо, 10-а церемонія YUNA мала б відбутися 30-31 березня. Проте, через епідеміологічну ситуацію, що склалася, організатори вимушені зробити шоу одноденним, аби церемонія все-таки відбулася.
Шоу пройде із дотриманням усіх заходів безпеки, які будуть актуальними на момент проведення події. Придбані раніше квитки залишаються дійсними на нову дату.
Хедланерами шоу-програми цьогорічної церемонії стануть топові українські артисти, частина із яких стала відома у березні. Це - The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Інших учасників шоу оргкомітет оголосить незабаром.
Головним ведучим премії стане шоумен Володимир Остапчук, а у частині вечора його співведучою буде Маша Виноградова, телеведуча музичного каналу М1.
Глядачі з усієї країни матимуть можливість також долучитися до грандіозного шоу та першими дізнатися імена тріумфаторів ювілейної YUNA. Це стало можливим завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 — головному музичному каналу країни — М1. 20 квітня в ефірі каналу відбуватимуться прямі включення з червоної доріжки, а вже о 20:00 розпочнеться пряма трансляція довгоочікуваного шоу.
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