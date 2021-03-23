У зв’язку із введенням локдауну та заборони на проведення масових культурних заходів напередодні оргкомітет Національної музичної премії YUNA змінив дату проведення десятої ювілейної церемонії YUNA 2021.

Відтак грандіозне шоу, під час якого стануть відомі цьогорічні переможці престижної музичної премії, пройде 20 квітня 2021 року традиційно у київському Палаці "Україна".

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Нагадаємо, 10-а церемонія YUNA мала б відбутися 30-31 березня. Проте, через епідеміологічну ситуацію, що склалася, організатори вимушені зробити шоу одноденним, аби церемонія все-таки відбулася.

Шоу пройде із дотриманням усіх заходів безпеки, які будуть актуальними на момент проведення події. Придбані раніше квитки залишаються дійсними на нову дату.

Хедланерами шоу-програми цьогорічної церемонії стануть топові українські артисти, частина із яких стала відома у березні. Це - The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Інших учасників шоу оргкомітет оголосить незабаром.

Головним ведучим премії стане шоумен Володимир Остапчук, а у частині вечора його співведучою буде Маша Виноградова, телеведуча музичного каналу М1.

Глядачі з усієї країни матимуть можливість також долучитися до грандіозного шоу та першими дізнатися імена тріумфаторів ювілейної YUNA. Це стало можливим завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 — головному музичному каналу країни — М1. 20 квітня в ефірі каналу відбуватимуться прямі включення з червоної доріжки, а вже о 20:00 розпочнеться пряма трансляція довгоочікуваного шоу.

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Автор: Діана Могилєвич