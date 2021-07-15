З'явилися трейлер та постери нового сезону супергеройського серіалу "Титани" (фото, відео)

Прем'єра третього сезону шоу запланована на 12 серпня.

Стриминговый сервіс HBO Max показав повноцінний трейлер нового третього сезону супергеройського серіалу "Титани" та кілька постерів до шоу. Ролик опублікований на YouTube-каналі сервісу. В основі сюжету шоу - класичні комікси DC New Teen Titans Джорджа Переса та Мерва Вулфмана. У нових епізодах розкажуть історію про Червоний ковпак, одному з найзнаменитіших супротивників Бетмена, якому до кінця вдавалося приховуватися. Серіал "Титани": трейлер нового сезону Серіал "Титани": постери нового сезону Серіал "Титани": третій сезон У серіалі знімаються Брентон Туейтс, Есай Моралес, Іен Глен, Анна Діоп, Керран Волтерс, Саванна Велч, Тіган Крофт, Райан Поттер, Мінка Келлі, Алан Рітчсон, Джошуа Орпін та Конор Леслі. Прем'єра нового сезону відбудеться на сервісі 12 серпня. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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