З'явився перший трейлер продовження серіалу "Пліткарка", який виходив з 2007 по 2012 рік.
Ролик опублікований на YouTube-каналі стрімінгового сервісу HBO Max.
Серіал складатиметься з десяти серій. Прем'єра першого епізоду відбудеться 8 липня.
Перезапуск серіалу "Пліткарка": трейлер
Перезапуск серіалу "Пліткарка": що відомо
Дії розгорнуться через дев'ять років після подій оригінального серіалу.
Читайте такожЗ'явився трейлер бойовика "Останній найманець" з Ван Даммом, який зняли в КиєвіПерезапуск розповість про життя нового покоління підлітків з приватної школи Верхнього Іст-Сайда.
Також у продовженні "Пліткарки" покажуть, як змінився вплив соцмереж і сам Нью-Йорк за минулі роки.
Головні ролі в шоу зіграли Джордан Олександр, Елі Браун, Томас Доерті, Таві Гевінсон, Емілі Алін Лінд, Еван Мок, Сіон Морено, Вітні Пік та Саванна Лі Сміт.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вийшов трейлер нового фантастичного трилера з Х'ю Джекманом (відео)
- Темношкіра Джоді Тернер-Сміт відреагувала на критику серіалу "Анна Болейн"
- Про викриття продюсера-ґвалтівника Харві Вайнштейна знімуть фільм
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram