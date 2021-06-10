Дії нового шоу розгорнуться через дев'ять років після подій оригінального серіалу.

З'явився перший трейлер продовження серіалу "Пліткарка", який виходив з 2007 по 2012 рік.

Ролик опублікований на YouTube-каналі стрімінгового сервісу HBO Max.

Серіал складатиметься з десяти серій. Прем'єра першого епізоду відбудеться 8 липня.

Перезапуск серіалу "Пліткарка": трейлер

Перезапуск серіалу "Пліткарка": що відомо

Дії розгорнуться через дев'ять років після подій оригінального серіалу.

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Також у продовженні "Пліткарки" покажуть, як змінився вплив соцмереж і сам Нью-Йорк за минулі роки.

Головні ролі в шоу зіграли Джордан Олександр, Елі Браун, Томас Доерті, Таві Гевінсон, Емілі Алін Лінд, Еван Мок, Сіон Морено, Вітні Пік та Саванна Лі Сміт.

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Автор: Катерина Шварц