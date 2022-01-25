Герої "Великої Прогулянки" - сім'ї Драгоманових і Наливайченка - зустрінуться на одній ідеальній галявині і схрестять шампури в ім'я справжнього відпочинку.

Атмосферне відео в поєднанні із запальною музикою переносить глядачів на кілька місяців вперед - в розпал сезону весняних сімейних пікніків. Сюжет "Великої Прогулянки" розгортається в центрі протистояння місцевих бізнесменів Наливайченка та працівників культури Драгоманових: обидві сім'ї претендують на ідеальну галявину під шашлики. Їх сварки і суперечки здатні перевернути догори дном все в радіусі декількох кілометрів. На що підуть звичайні українські родини, щоб врешті-решт отримати бажане?

"Хочеться, щоб з 24 лютого кінотеатральні зали були повністю заповнені глядачами "Великої Прогулянки". Подивіться, яке чудове кіно у нас всіх вийшло: народний, зрозумілий гумор, запальні пісні і, звичайно, пригоди улюблених (а по-іншому і бути не може) сімей Наливайченка і Драгоманових. Трейлер бомбезен - знову захотілося опинитися на знімальному майданчику, а ще більше - в кіно, за переглядом фільму. Отже, скоро зустрінемося на великих екранах", - поділився актор Юрій Ткач, виконавець ролі Толі Наливайченка у фільмі.

Читайте такожНа Netflix заговорили про створення цілого всесвіту за мотивами "Гри в кальмара"У трейлері "Великої Прогулянки" вперше звучить уривок офіційного саундтреку комедії від VERKA SERDUCHKA. За словами творців фільму, презентація синглу, назву якого поки тримають в секреті, і відеокліпу відбудеться всередині лютого. А ще народна улюблениця, разом зі своїм бендом і чарівною мамою, теж з'явиться і на великому екрані – у зіркових камео.

Глядачів дивуватимуть і появою в кадрі зірок українського футболу. На екрані з'являться капітан збірної України Андрій Пятов і півзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка.

Головні ролі у фільмі зіграли шоумен Юрій Ткач і актриса Олена Кравець, а також Ірина Гатун і Андрій Ісаєнко. Для Юрія, Олени та Ірини участь у "Великій Прогулянці" стала справжнім дебютом - зірки вперше зіграли головні ролі у великому кіно. Свою першу велику кінороль отримав також співак і композитор Олексій Завгородній, який з'явиться на екрані разом з актором Михайлом Жоніним.

"Велика Прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

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