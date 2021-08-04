Прем'єра фільму відбудеться 3 вересня 2021 року.

У мережі оприлюднили повноцінний трейлер нової версії "Попелюшки", в якій головні ролі зіграють Біллі Портер і Камілла Кабельо.

Глядачів чекає сучасна музична інтерпретація старої класичної казки про нещасну, але прекрасну Попелюшку, яка жила під постійною тиранією злісної мачухи.

"Наша героїня (Кабельо) - амбітна молода жінка, чиї мрії більше, ніж може дозволити світ, але за допомогою її феї-хрещеної (Біллі Портер) вона змогла проявити наполегливість і втілити свої мрії в життя", - йдеться в описі до відео.

Також відомо, що у фільмі звучатимуть кавери на найбільш продавані пісні відомих музикантів.

Крім Біллі Портера і Камілли Кабельо в акторський склад також увійшли Ідіна Мензель, Мінні Драйвер, Ніколас Голіцин і Пірс Броснан. Продюсери - Джеймс Корден, Лео Перлман, Джонатан Кадін і Шеннон Макінтош, виконавчі продюсери - Луїза Рознер і Жозефіна Роуз.

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Автор: Діана Могилєвич