"Здобич" - п'ята частина франшизи "Хижак".

В мережі з'явився дебютний тизер-трейлер екшен-трилера "Здобич". Фільм стане приквелом до інших фільмів франшизи і розповість про хижака і його першу подорож на Землю.

Дія розгорнеться за 300 років до подій першого фільму. У центрі сюжету-молода войовниця Нару з племені команчів, роль якої зіграла Ембер Мідфандер ("Легіон", "Фарго").

Дівчина відправиться на полювання за таємничим противником. Здобиччю виявиться прибулець з цілим арсеналом технологічних гаджетів.

Режисером стрічки виступив Ден Трахтенберг, який зняв "Кловерфілд, 10". Прем'єра намічена на 5 серпня на стримінговому сервісі Hulu в США і Disney Plus Star в інших регіонах.

Нагадаємо, оригінальний фільм "Хижак" був знятий Джоном МакТірнаном за сценарієм братів Томас і вийшов на екрани 12 червня 1987 року. Головні ролі виконали Арнольд Шварценеггер, Карл Уезерс, Ельпідія Каррільо, Джессі Вентура.

Шварценеггер назвав вихованця на честь свого персонажа з культового бойовика "Хижак".

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