Фронтмен гурту Maneskin Даміано Давид продовжує епатувати публіку. У цей раз музикант приголомшив фанів своїми перевтіленнями та витівками у новому кліпі.
Відео на пісню I WANNA BE YOUR SLAVE вже з'явилося на офіційному каналі рок-групи на YouTube.
Для відео Даміано Давид примірив еротичну жіночу білизну та інші екстраваганті наряди. Окрім цього, фротмен гурту поцілував барабанщика, а після цього він дістав з рота хлопця жуйку і сам почав її жувати.
Поцілунок Даміано Давида та барабанщика викликав у фанатів Maneskin бурхливу реакцію. "Це найкращий секс у моєму житті", "приголомшливо", "хочу від тебе дітей" - пишуть у коментарях користувачі мережі.
Додала "перчинки" і басистка гуртку. Вікторія Де Анджеліс знялася для кліпу у спокусливому шкіряному боді. Окрім цього, дівчина плюнула прямо на обличчя тому ж барабанщику, якого цілував Даміано Давид.
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