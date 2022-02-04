Актриса веде переговори про головну роль в екранізації "Мадам павутини".

Американська актриса і модель Дакота Джонсон, найбільш відома за роллю Анастейші Стіл в серії фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", може стати частиною Всесвіту Marvel.

За повідомленням видання Deadline, актриса веде переговори про головну роль в екранізації "Мадам павутини" — спін-оффу "Людини-павука".

У коміксах Мадам Павутина зображена як літня жінка з міастенією, і тому вона була підключена до системи життєзабезпечення, схожої на павутину. Через свій вік і стан здоров'я Мадам Павутина ніколи активно не боролася ні з одним лиходієм. З цієї причини джерела підкреслили, що проект може перетворитися на щось інше. Інсайдери кажуть, що через її екстрасенсорні здібності вона, по суті, є версією Доктора Стренджа від Sony.

Читайте також"Судний день": Marvel натякає на кросовер "Месників", "Людей Ікс" та "Вічних"В якості режисера виступить с. Дж. Кларксон, а за сценарій відповідають Метт Сазама і Берк Шарплесс.

Офіційного підтвердження щодо затвердження актриси на роль поки не надходило.

Нагадаємо, раніше відомий рестлер і актор Дуейн Джонсон прокоментував публічне прохання колишнього колеги по франшизі "Форсаж" Віна Дизеля про повернення в проект.

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