На головну роль кінокомпанія покликала 20-річну YouTube-співачку Рейчел Зеглер.

Ізраїльська актриса та модель Галь Гадот, найбільш відома за ролями у серії фільмів "Форсаж" і кінокоміксах "Диво-жінка", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", погодилась у зйомках екранізації казки братів Грімм "Білосніжка" від Disney.

Про це повідомляє Deadline.

Гадот зіграє роль злої королеви, що, заздрячи красі Білосніжки, намагатиметься убити дівчину.

Відомо, що на головну роль кінокомпанія покликала 20-річну YouTube-співачку Рейчел Зеглер (Марія Васкес в екранізації Спілберга "West Side Story", що вийде на великі екрани вже у грудні).

Читайте такожМадонну після останньої зйомки звинуватили в естетизації самогубстваРежисером фільму про Білосніжку буде Марк Вебб, який найбільше запам’ятався за романтичною драмою "500 днів літа".

Зйомки стартуватимуть у 2022 році.

Оригінальний мультфільм "Білосніжка і семеро гномів" за мотивами казки братів Грімм був випущений у 1938 році. Це був перший успішний анімаційний фільм Disney.

За словами інсайдерів, майбутня екранізація розширить історію та музику з оригіналу. За написання саундтреків візьмуться оскароносні Бендж Пасек та Джастін Пол ("Ла Ла Ленд", "Найвеличніший шоумен", "Дорогий Еван Гансен").

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Автор: Віолетта Орлова