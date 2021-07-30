Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями

Зірка серіалу "Ромео та Джульєтта з Черкас" на телеканалі ТЕТ Костянтин Войтенко візьме участь у новому сезоні "Танців з зірками".

Про це сам актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожІлона Гвоздьова більше не вийде на паркет шоу "Танці з зірками" (фото)"Участь у "Танцях з зірками" для мене, по-перше, повернення до того, що я дуже сильно люблю, відчуття, як ніби повернувся додому. А по-друге - це випробування, тому що бальними танцями я не займався ніколи", - прокоментував Войтенко.

Костянтин кинув виклик українському співаку KADNAY, а чи прийме він #танціззіркамиchallenge, стане відомо вже незабаром.

Хто візьме участь у нових "Танцях з зірками"

Виклик #танціззіркамиchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конґо Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов.

Новим суддею шоу "Танці з зірками" стане україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" та екс-"холостяк" Макс Чмерковський.

Автор: Ольга Робейко