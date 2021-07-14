Челендж від Джамали прийняв Фагот.

Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками". Вже зовсім скоро свято краси і танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зірковими перевтіленнями.

Минулого тижня співачка і молода мама Джамала розпочала традиційний # танціззіркамиchallenge - щорічний зірковий челендж, за допомогою якого учасники нового сезону передаватимуть танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Співачка кинула виклик українському музиканту Олегу Фаготу Михайлюті, який сьогодні прийняв челендж, опублікувавши відео із запальним танцем. У свою чергу Фагот передав челендж одразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Заріцькій і MONATIK. Хто з популярних особистостей приєднається до шоу і в якій ролі, глядачі дізнаються вже зовсім скоро.

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"Я радий приєднатися до "Танців з зірками". Цей проект точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював понад 10 років, з часів участі в шоу "Танцюю для тебе" на 1+1. Мені завжди подобалися яскраві відео з танцями, від MC Hammer до Jungle - вони всі дуже різні, але кожен яскравий по-своєму. Я з дитинства спостерігав за різними стилями танцю, тому що завжди хочеться бути в матеріалі. Тому і зараз в Instagram я підписаний на різні танцювальні пабліки. Тепер я повністю думками в танцях, і чекаю виходу на головний паркет країни", - прокоментував Фагот свою участь в шоу.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом. Творці шоу інтригують оновленням суддівського складу проекту.

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Автор: Діана Могилєвич