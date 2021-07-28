Капітан команди "Стоянівка" вийде на паркет танцювального шоу країни.

Зовсім скоро на "1+1" стартує новий сезон проекту "Танці з зірками", на якому артисти боротимуться за головний кубок.

Нещодавно учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова прийняла зірковий челленж і кинула виклик капітану команди "Стоянівка" в "Лізі сміху" Івану Люленову. Сьогодні ж гуморист прийняв челлендж.

"Від танців чекаю краси і творчості. Мені б хотілося, щоб я і моя партнерка дійсно добре танцювали і заслуговували кожен прохід в наступний етап. Раніше я не танцював професійно. Лише на всіх весіллях і гуляннях в Молдові ми танцюємо наші народні танці, а так: дискотеки і вдома, коли ніхто не бачить. І якщо вже це "Танці з зірками" - буду зіркою, хоч я і на метро катаюся", - сказав Іван Люленов.

Так, Люленов кинув виклик акторові комедійного жанру Костянтину Войтенко. Чи візьме він участь у проекті стане відомо зовсім скоро.

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Автор: Діана Могилєвич