Телеканал 1+1 працює над новим п’ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вже зовсім скоро свято краси та танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. Відомо також, що суддівський склад нового сезону оновиться.

Так, новим суддею "Танців з зірками" стане україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський. Про це стало відомо із традиційного #танціззіркамиchallenge – щорічного зіркового челенджу, за допомогою якого зірки нового сезону запрошують одна одну у шоу. Вчора учасник "Танців з зірками" Олег Фагот Михайлюта кинув виклик одразу п’ятьом відомим українським та закордонним артистам: Грегу Чапкісу, Максу Чмерковському, Франсіско Гомесу, Олександрі Заріцькій та MONATIK. А сьогодні Макс Чмерковський прийняв виклик. У відео танцівник, родом з Одеси, повідомив, що не вийде на паркет, а судитиме зіркові пари разом із іншими членами жюрі.

"Шоу "Танці з зірками" для мене дуже особливе. Понад чотирнадцять років я виходив на паркет американської версії шоу "Dancing With The Stars" як учасник, отримав кубок переможця. Всі ці роки я дивився українську версію і захоплювався всім: від неймовірного прогресу зірок, до чуттєвих та сильних постановок. Зізнаюся, що я багато років хотів взяти участь в шоу на своїй Батьківщині - в Україні. І цього сезону ми з вами нарешті зустрінемось на "Танцях з зірками". Я став новим суддею проекту. Це цікавий та хвилюючий досвід. Я очікую від сезону перш за все свята танцю та краси, філігранної техніки від учасників та непідробних емоцій", - прокоментував свою участь у шоу Макс Чмерковський.

Хто із зірок ще сяде у суддівські крісла у новому сезоні, стане відомо незабаром.

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Автор: Діана Могилєвич