Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Триває #танціззіркаміchallenge - традиційний зірковий челендж, в якому учасники сезону кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет. Нещодавно український актор, зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев прийняв #танціззіркаміchallenge і кинув виклик учасниці "Жіночого Кварталу" Анастасії Оруджовій. Сьогодні гумористка прийняла челендж, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому її колега Юрій Ткач ділиться досвідом участі в "Танцях з зірками".

"Я ніколи в дитинстві не займалася танцями. Навіть соромилася танцювати в дитячих таборах, завжди просто стояла біля стіни, - коментує учасниця "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова. - "Танці з зірками" для мене - це виклик всім моїм фізичним можливостям, оскільки навіть встати в правильну стійку перед початком танцю - для мене вже як окремий вид мистецтва", - прокоментувала Анастасія Оруджова.

Анастасія кинула виклик капітану команди "Стоянівка" в "Лізі сміху" Івану Люленову, а чи прийме він #танціззіркаміchallenge, стане відомо вже скоро. Слідкуйте за офіційною сторінкою "Танців з зірками" в Instagram.

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Нагадаємо, виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи Kazka Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев. Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич