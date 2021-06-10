Дівчина представила пісню під назвою "Малая".

Українська актриса і співачка Маша Краш представила дебютну авторську пісню "Малая".

У "Малая" Маша майстерно поєднує поступливу наївну the girl next door, яка закохалася в поганого хлопця, і сміливу ризикову подружку, яка здатна вирвати серце і викинути його в смітник. Краш розбавляє останні музичні тренди ностальгічним вайбом з двохтисячних, відеоряд в рожевих тонах бандитськими витівками. Вміло міксує панкушність і сексуальність.

""Малая" не схожа ні на що з того, що я робила раніше. Вона смілива, рухлива, панкушна і яскрава. І відеокліп відображає пісню на всі сто відсотків. Трек про наївну, десь занадто довірливу, десь маленьку миловидну дівчинку, яка просто мріє про велику казкову любов, але зустрічає поганих, самозакоханих, токсичних і негідних її хлопців. Або вона занадто багато чого від них хоче?",- каже Маша.

Хто така Маша Краш:

Марія Кондратенко - актриса, співачка, суперфіналістка шоу "Голос країни". Стала відомою після зйомок у серіалі "Школа". У 2020 взяла псевдонім Маша Краш і почала працювати з Ігорем Тарнопольським.

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Автор: Діана Могилєвич