Артист представив свій новий чуттєвий сингл під назвою "Силует".

Український співак YAKTAK випустив нову пісню "Силует", яка вже встигла стати дуже популярною серед шанувальників артиста в TikTok - сотні тисяч переглядів, десятки тисяч лайків і сотні коментарів.

"Силует" переносить слухачів у світ інтимності та особливого зв'язку між двома людьми. Пісня створює атмосферу, в якій все навколо зникає, а увага спрямована на пару молодих людей, які прагнуть забути про свої проблеми і метушню, щоб зосередитися одне на одному і насолоджуватися спільними моментами. У такі миті слова стають зайвими.

"Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Він про емоції, почуття, які кожен хоч раз відчував у своєму житті. Дим навколо, гучна музика, купа людей, але ти нічого не помічаєш, окрім неї", - коментує YAKTAK.

Музична композиція "Силует" виконана в унікальному стилі співака. Вона поєднує в собі неповторне звучання, глибокий текст і неймовірний вокал. За свій короткий творчий шлях YAKTAK зміг знайти любов своїх шанувальників чуттєвими і щирими треками, і він сподівається, що і для цієї пісні знайдеться місце в серцях слухачів.

"Сподіваюся, ви зможете відчути цей вайб і трек поверне вас в ті особливі моменти", – ділиться артист.

Як відреагувала мережа

"На наших очах твориться нова українська музика"

"Ще одна суперпісня"

"Це просто вау, дуже красиво співаєш"

"Пісня неймовірна, а голос - розрив"

"Дуже хочу заспівати з тобою цю пісню на концерті в Калуші"

Чим відомий YAKTAK

Ярослав Карпук здобув популярність на початку повномасштабного російського вторгнення, випустивши кілька хітів українською мовою - "Наречена", "Погляд", "Вродлива", "Чекає вдома".

Крім того, він записав дуети з такими артистами як Jerry Heil, MamaRika, SOBOL і DOVI. А пісня "Порічка" в дуеті з KOLA стала мегахітом.

До слова, YAKTAK брав участь у шоу "Голос.Діти", проте перемогти йому не вдалося.

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