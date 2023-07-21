В цій відеороботі глядачі побачить відсилки до пісні "Зорі запалали".

Український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував нову пісню "Дим" та кліп до неї. У відеороботі можно побачити відсилки до кліпу "Зорі запалали".

Перший етап зйомок відбувався у Києві і є відображенням буденного життя гурту. У кліпі можна спостерігати, як Сергій Танчинець сидить у гримерній перед концертом, поки навколо команда та менеджмент роблять свою повсякденну роботу: підключають мікрофон перед виходом артиста на сцену, фотографують, займаються побутовим райдером.

Другий етап та розв’язка кліпу відбувається на березі Атлантичного океану на мальовничому пляжі Адрага, що у Португалії. На цьому ж пляжі, декілька років тому, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відзняли відеороботу на хіт "Зорі запалали". Повторюється у теперішньому кліпі не тільки локація, а й усі деталі. Хлопці повністю відтворили кадри з попередньої відеороботи: те ж ліжко, яке стоїть на тому ж місці, що і 5 років тому, та такий же ракурс зйомки.

Режисер кліпу Влад Разіховський коментує кліп на пісню "Дим" так:

"Коли я дізнався, що БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ планують акустичний благодійний концерт у Лісабоні, я одразу зрозумів, що частину відеороботи на пісню "Дим" потрібно відзняти саме там, на тому ж пляжі, на якому ми знімали "Зорі". Попередня робота – про справжнє кохання довжиною в життя, а "Дим" відкриває іншу, проте суміжну сторону людських переживань.

Пісня "Дим" уособлює почуття людей, які тримаються за надію з останніх сил. Соліст гурту Танчинець радить підготувати свої серця для прослуховання.

"Ця пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей. Переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у стосунках або ж у житті загалом".

Нагадаємо, українка Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для Гаррі Стайлза.

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