Співак вразив новим звучанням треку.

Популярний співак Макс Барських вже давно переклав свій хіт "Тумани" на українську, а зараз презентував повну версію. До того ж цей трек увійде в його новий альбом під назвою "Зорепад".

Майбутній реліз Макса Барських умовно можна розділити на дві емоційні частини, адже на слухачів чекає чотири суперхіти - переклади головних бестселерів, які виконавець вже презентував своїм прихильникам під час туру "Знайти себе", а також шість абсолютно нових композицій, які ототожнюватимуть "мрії, що не здійснилися", "мрії, які загадали знов", "про любов до себе та пошук кохання" і "нове життя".

"Новий альбом "Зорепад" та всі пісні, які увійдуть до нього, я виношував майже рік. Проїхавши містами України й зустрівши своїх людей, я відчув потребу подарувати улюблені пісні українською мовою. Просто хочу, щоб вони належали нам з вами та нашим дітям", - сказав Барських.

Він додав, що "Тумани", "Береги", "Подруга- ніч", "Лий, не жалій" - усі вони лунатимуть соловʼїною в студійній якості. Але "Зорепад" - це ще й про нові відчуття.

Як відреагувати фоловери на "Тумани" українською

"Це просто розрив"

"Я вже вчу нові слова"

"Дякую за улюблений хіт рідною мовою! Українською звучить в мільйон разів краще"

"Просто прекрасна українська версія. Так тримати Максе"

"Хіт на всіх мовах"

Нагадаємо, раніше Монатік переклав свій хіт "Мокра" на українську.

Вас також можуть зацікавити новини: