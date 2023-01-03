Шанувальники вже встигли прокоментувати кавер групи.

Гурт-переможець Нацвідбору на Євробачення-2023 TVORCHI зробив кавер на пісню українського музиканта Степана Гіги. Соліст Джеффрі здивував чистою українською мовою під час виконання пісні "Цей сон".

TVORCHI презентували перероблену пісню в сучасному аранжуванні в програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Варто відзначити, що раніше в інтерв'ю УНІАН Джеффрі говорив про те, що поки ще вивчає українську мову. Тому, судячи з відео, можна оцінити його старання.

Реакція мережі на кавер пісні Степана Гіги

"Це фантастика просто!!! Повага солісту за таку хорошу українську! Уявляю, як йому було важко вчити"

"Як мило і красиво. Дякую всім причетним"

"Від української мови Джеффрі я в захваті, а ще й дуже гарне аранжування! Пісня у вашому виконанні - це реально хіт"

"Боже, це прекрасно"

"Ці хлопці дуже стильні. На них приємно дивитися. Вразив своїм сценічним іміджем Джеффрі. Він тут зовсім не такий, як у пісні на Євробачення. Інший, але дуже привабливий, як естрадний виконавець"

Нагадаємо, групу TVORCHI зареєстрували як представника України на Євробаченні-2023.

Вас також можуть зацікавити новини: