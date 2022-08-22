Колектив обере 10 осіб, з якими співпрацюватиме.

Група Kalush Orchestra, яка в 2022 році здобула перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", здивувала заявою. Вони відкрили набір вокалістів, за результатами якого відберуть 10 осіб і будуть з ними співпрацювати. Подробицями музиканти поділилися у своєму Instagram-блозі.

Так, згідно з правилами, до 10:00 29 серпня потрібно записати аудіо (можна навіть на диктофон) зі своїм виконанням і відправити їм в Telegram-канал.

"Якщо у тебе є крутий тембр голосу і всі зазвичай говорять, що ти майбутній "суперстар", то тобі до нас. Актуально і для хлопців, і для дівчат! Тих, кого ми оберемо, приєднаємо до нашої команди і допоможемо з вашою творчістю. І не тільки... Одним словом, буде цікаво", - сказано в описі до конкурсу.

Нагадаємо, улюбленець Килиммен з Kalush Orchestra зізнався, чи є у нього дівчина. Прихильниць дуже цікавило це питання.

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