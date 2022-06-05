Прихильниць дуже цікавило це питання.

Український танцюрист Влад Курочка з групи Kalush Orchestra відповів на запитання шанувальниць. Він зізнався, чи зайнято зараз його серце.

Так, одна з підписниці поставила йому питання в Instagram: "Чи є у тебе дівчина?". На що Влад відповів: "Так часто це запитують. Ні".

Такою відповіддю, судячи з усього, він порадував українок, які після перемоги на Євробаченні-2022 почали називати його "крашем".

Також Влад розповів, що танці, а саме брейкінг, - це його улюблене заняття. Саме цей рід діяльності дав йому все те, про що він мріяв.

Нагадаємо, Влад Курочка виступає з групою Kalush Orchestra в костюмі килима. Нещодавно стало відомо, який вигляд він має без маски.

Крім того, танцюрист вирішив піти на побачення за гроші, щоб допомогти ЗСУ.

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