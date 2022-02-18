Композиція стане саундтреком до фільму "Я", "Перемога" і Берлін".

Український гурт ТНМК представив кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Кольорова". Це чергова композиція, записана в якості саундтрека пригодницького роуд-муві "Я", "Перемога" і Берлін", знятому за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка.

"Кольорова" - це по суті як прийом у психотерапевта, коли тобі терміново потрібна підтримка, і доктор по поличках тобі про тебе все розкладає. Ця пісня-це як поетичний код фрази "все, що з тобою відбувається, це виключно те, як ти до цього ставишся", а решта - ну, "хіба що намалюєш"", - прокоментував лідер ТНМК Фагот.

"І заграла класика новими фарбами... Спасибі, хлопці! Кузьмі б сподобалося", "Звучить круто і кольорово!", "Кращий кавер з усіх", " неймовірно!!! Хочеться їхати по дорозі вздовж моря і слухати по повній", "спасибі ТНМК. Молодець. Тримайте марку, і не забувайте велику людину", "Спасибі, хлопці. Пам'ятаємо Кузьму разом", - пишуть коментатори під публікацією кавера на Ютубі.

Відзначимо, що всього має вийти 16 кавер-версій культових композицій "Скрябіна". На даний момент представлена вже половина. Минулого тижня Джамала випустила кавер-версію пісні"Хай буде так, як хочеш ти". Раніше український мультиартист MONATIK випустив кавер на пісню "Старі фотографії", група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустила свою версію пісні "Мовчати", Аліна Паш презентувала "Чекаю ночі", DZIDZIO випустив "те моє море", "Антитіла" представили кавер пісні "Чорнобиль форева", ADAM представили кавер "Говорили і курили".

Український пригодницький роуд-муві "Я", "Перемога" і Берлін" покажуть на екранах 24 березня цього року. У центрі сюжету історія молодого музикант на прізвисько Кузьма, який купує собі старий автомобіль" Перемога " і вирішує поїхати на цій машині в Берлін.

Нагадаємо, переможниця "Євробачення" в 2016 році Джамала презентувала свою версію пісні "Хай буде так, як хочеш ти". Слова і музика були написані Андрієм Кузьменком - її близьким другом і колегою.