З початку військового вторгнення російської армії до України чимало зірок музики та кіно світового рівня підтримали українців та засудили Росію.

Культова американська співачка та поетеса Патті Сміт, яку називають "хрещеною матір'ю панк-року", переклала гімн України англійською.

Рукопис перекладу вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, майже всі іноземні виконавці скасували свої концерти в Росії, заплановані на 2022 рік. Іггі Поп, Twenty One Pilots, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Gorillaz, My Chemical Romance, Måneskin – це далеко не повний список тих, хто відмовився розважати окупантів, поки в Україні під російським "Градами" гинуть невинні жінки і діти.

