Легендарний американський рок-вокаліст, один із зачинателів і гуру альтернативного року Іггі Поп скасував свій виступ на музичному фестивалі Park Live в Москві влітку 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці організаторів фестивалю в Москві в Instagram.

Причина скасування не уточнюється, проте цілком можна припустити, що це через війну Росії проти України.

Також вже відомо, що свої виступи в Росії скасували Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Gorillaz, My Chemical Romance та Måneskin.

