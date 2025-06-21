Крім цього, Аді Шанкар продовжуватиме займатися історією про Данте.

Аді Шанкар, продюсер аніме по Devil May Cry і Castlevania від Netflix, заявив, що придбав права на екранізацію класичного шутера Duke Nukem.

Про це він розповів в інтерв'ю Esquire, де уточнив, що продовжить працювати над Devil May Cry, але, разом з тим, у нього в планах ще одне шоу за відеоігровою франшизою:

"Я займаюся відеоіграми. Очевидно, що буде ще більше Devil May Cry. До мене звертаються різні компанії, які хочуть працювати зі мною. Я купив права на Duke Nukem. Не права на гру, але я купив їх у Gearbox".

Також Шанкар розповів, як бачить персонажа Дюка Нюкема. На його думку, це дуже бунтарський типаж, і раніше нікому не вдавалося вивести цього героя в мейнстрим: "Коли Дюк Нюкем став популярним, багато хто намагався перетворити його на бренд, але отримували тільки середній палець. Дюк Нюкем не може бути створений корпорацією. Я не збираюся дозволяти будь-кому вказувати мені, що робити в цьому питанні".

Відео дня

Раніше ми розповідали, що режисер аніме Castlevania запитав, що йому знімати далі. У лідерах Bloodborne і Berserk. Сем Дітс обіцяє, що коли-небудь Netflix зніме шоу за однією з цих франшиз.

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