12 травня в Турині пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу. У ньому були визначені ще 10 країн-учасниць, які виступлять у фіналі.

Хто з другого півфіналу Євробачення 2022 пройшов у фінал:

Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You

Чехія: We Are Domi-Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli-Fade To Black

Польща: Ochman-River

Фінляндія: The Rasmus-Jezebel

Естонія: Stefan-Hope

Австралія: Sheldon Riley-Not The Same

Швеція: Cornelia Jakobs-Hold Me Closer

Румунія: WRS-Llámame

Сербія: Konstrakta-In Corpore Sano

Також у фіналі візьмуть участь представники країн-засновників конкурсу-Франції, Німеччини, Великобританії та Іспанії.

Зазначимо, Росія була відсторонена від участі в конкурсі через повномасштабне вторгнення на територію України. Також заборонили бути присутніми на Євробаченні делегації від РФ. Незважаючи на це Філіп Кіркоров 10 травня все ж прилетів до Турина, заявивши своїм передплатникам, що він нібито не міг не прийняти запрошення як "почесний гість". Пізніше в соцмережах поширили інформацію про те, що Кіркорова не пустили на Євробачення-2022 - довгий час артист-путініст стояв біля входу, поки працівники перевіряли, чи є його ім'я в списку запрошених гостей. Імені Кіркорова там не було. Так що фанат "Євробачення" дивився конкурс з високої трибуни збоку.

