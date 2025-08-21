Конкурс відновили лише цього року.

Сполучені Штати Америки приєднаються до "Інтербачення" - російської версії пісенного конкурсу "Євробачення", який у вересні 2025 року пройде в Москві.

Як пише Politico, Америку представить співак Брендон Говард, відомий під сценічним ім’ям B. Howard. Організатори заявляють, що його музика "об’єднує культури та не знає кордонів".

Навколо артиста тривалий час точилися чутки про те, що він може бути сином Майкла Джексона, хоча підтверджень цьому немає. Просуванням його матері Мікі Говард керував Джо Джексон.

Відео дня

Участь США стала несподіванкою, адже серед інших учасників - переважно авторитарні держави: Білорусь, Киргизстан, Венесуела, Сербія, Куба, Катар і Казахстан. Росію представить співак Шаман (Ярослав Дронов), який перебуває під санкціями Європейського Союзу за підтримку війни проти України.

Що таке Інтербачення

Конкурс був створений як "антиєвробачення" в часи Холодної війни. За зразком "Євробачення", але з ідеологічним ухилом, конкурс мав показати культурну єдність соцкраїн.

Після політичних змін у Східній Європі конкурс зник, однак у 2025 році кремлівський правитель Путін відновив "Інтербачення" як відповідь на виключення Росії з "Євробачення" після повномасштабного вторгнення в Україну.

У російській пропаганді цей конкурс подається як "альтернатива зіпсованому Заходу" та платформа для "дружніх країн".

Вас також можуть зацікавити новини: