Водночас, наразі це лише плани і у гурті не назвали, з представниками яких країн можуть з'явитися спільні колаборації.

Гурт Kalush Orchestra має намір записати спільні пісні з іншими учасниками цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів на платформі ZOOM.

"Ми познайомилися з декількома учасниками. Прямо наперед ще не хочу говорити точно, але є імовірність, що ми дійсно зробимо спільні колаборації", - сказав Псюк.

"Ми плануємо, маємо плани зробити декілька колаборацій. Поки не хочу називати з ким, як і коли, через те, що це все ще у процесі. Слідкуйте. Підписуйтесь на Youtube-канал Kalush Orchestra і все побачите", - додав соліст гурту.

На запитання, хто з учасників цьогорічного Євробачення найкраще переспівав пісню гурту Kalush Orchestra - "Stefania", Псюк сказав, що йому найбільше сподобалось виконання цієї пісні від виконавця з Волині YAKTAK.

Також фронтмен гурту сказав, що під час участі у пісенному конкурсі Євробачення відчув підтримку від багатьох країн і делегацій.

"Зазвичай, це теплі слова, емпатія (співпереживання) і розпитування, чи усі живі, здорові, як рідні, де вони? Тому, подяка. Реально відчувається від багатьох країн підтримка", - зазначив Псюк.

За його словами, деякі учасники Євробачення говорили про те, що "боряться за друге місце", бо "перше хочуть віддати Україні".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022". На другому місці опинився британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man".

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