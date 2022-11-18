Пісня "Кохай" - про віру та любов у серці, які змушують продовжувати жити далі. Це пісня-побажання безумовних, щирих емоцій в теперішні часи, що так необхідні всім українцям зараз.

TamerlanAlena презентували трек "Кохай". Як розповідають самі зірки, це композиція про віру та любов у серці, які змушують продовжувати жити далі.

"Віра, любов і надія — сила, якою може пишатись кожен українець. Ми маємо тримати ці почуття в своїх серцях, щоб витримати та мати змогу боротися далі. Важливо зберегти ось це тепло всередині, яке зігріє в найважчі дні зими", - розповідають TamerlanAlena.

У синглі "Кохай" TamerlanAlena продемонстрували своє фірмове звучання у стилі діп-хаус. Артисти впевнені, що їхній трек вилікує внутрішні переживання та допоможе знайти безпечне місце в своєму серці у цей страшний час.

TamerlanAlena не з чуток знають, як кохання рятує у складні часи. Як і більшості родин України, на початку повномасштабної війни парі довелось роз‘їхатись заради безпеки.

Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом з ЗСУ захищав рідну землю зі зброєю в руках. Співак знаходився в найгарячіших точках Київської області - разом з армією відбивав атаки окупантів і здійснював евакуацію населення.

Нагадаємо, соліст дуету TamerlanAlena з жахом згадав, як його ледь не вбив снайпер.

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