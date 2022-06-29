Музикант, який вже встиг відзначитися сатиричними віршами про "тупих росіян", представив композицію українською мовою.

Український артист Коля Серга, який зараз обороняє рідну країну на позиціях, намагається тримати оборону ще й на інформаційному фронті. У себе в блозі він нерідко розповідає про звірства російських окупантів, а також ділиться творчістю - віршами і піснями про війну, яку росіяни розв'язали в Україні.

Зараз Серга дав інтерв'ю Олесі Бацман. В ході розмови він представив свою першу україномовну пісню. Артист зізнався - спочатку хотів написати слова російською, а потім перекласти українською, але коли сів писати, текст якось швидко "народився" саме державною мовою.

Як розповіла Коля, дана пісня - про демона і перемогу України.

"Якийсь час тому я записав вірш на підтримку херсонців. І після цього було дуже багато листів від херсонців. У тому числі від руху "Жовта стрічка" - це рух ненасильницького опору. Ми почали спілкуватися, і я подумав: "яке круте метафоричне рішення того, що тимчасово окуповані території - це жовтий колір, і як доповнення цього вільні території - це синій колір. Синій назустріч жовтому. У цьому з'являється та неймовірна сила, яка звільнить все, що належить Україні", - прокоментував Коля Серга.

Чоловік згадав - коли сидів у казармі і складав слова, в деякі моменти його накривали емоції і неможливо було стримати сльози.

Нагадаємо, співак Тарас Тополя показав, як відзначив 35-річчя.

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