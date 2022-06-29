День народження у фронтмена групи "Антитіла" був минулого тижня.

Український артист, який є фронтменом гурту "Антитіла" показав, як відзначив свій ювілей. Минулого тижня музиканту виповнилося 35 років.

Відеозапис тільки зараз з'явилася на YouTube-каналі музичного колективу.

Оскільки зараз Тарас перебуває на передовій і виконує обов'язки парамедика, він продовжував нести службу - рятувати поранених. Цього дня навіть довелося констатувати смерть військового, якого поранило під час обстрілу з боку російських окупантів.

Попри те, що зараз в країні війна, друзі все ж вирішили зробити Тарасу сюрприз і привітали його з кульками і тортом.

"Чотири поранених солдати зараз в нашій машині. Ми стабілізували їх і веземо в лікарню. Сьогодні дуже спекотний день. На вулиці гаряче і на передовій теж гаряче", - сказав на відео Тарас Тополя.

На кадрах також показано, як артисту довелося розблокувати телефон загиблого бійця за допомогою відбитка пальця.

Нагадаємо, Тарас Тополя згадав найстрашніший день, коли одному з його побратимів відірвало ногу.

Вас також можуть зацікавити новини: