У відео знімався 14-річний українець, чий будинок зруйнували окупанти.

Кліп гурту Imagine Dragons на пісню Crushed номіновано на престижну премію. Відео, у якому знімався підліток з Миколаївщини, може отримати нагороду MTV Music Video Awards.

Так, кліп, який створювали в Україні, потрапив у номінацію за категорією "Відео для добра". Відео від Imagine Dragons, як зазначено на сайті MTV, "побореться" за перемогу з кліпами Демі Ловато, Аліші Кіз, артиста Bad Bunny, співака Maluma, а також з роликом від Дав Камерон.

Також стало відомо, які кліпи потрапили до номінації на нагороду за відео року. До "шістки" потрапили: кліп для Doja Cat від Тані Муіньо, неймовірно популярний кліп Flowers співачки Майлі Сайрус, а також роботи артистів Нікі Мінаж, Сема Сміта, Олівії Родріго та співачки SZA.

Що відомо про кліп Crushed гурту Imagine Dragons

У травні 2023 року Imagine Dragons випустили кліп з юним українцем, знятий на лінії фронту. Відео з 14-річним хлопчиком знімали на Миколаївщині.

Згодом підліток, який став зіркою після зйомок у кліпі, розповів, що спочатку він не хотів приймати пропозицію від гурту. Втім, згодом хлопець передумав. Підліток захотів, аби про його біду дізналися люди. Окупанти зруйнували будинок хлопчика, а село, де він мешкає, сильно постраждало від обстрілів.

Imagine Dragons - Crushed (відео)

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