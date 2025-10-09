Виконавець прогулявся історичними місцями столиці.

Переможець "Євробачення-2024", швейцарський співак Nemo, уперше приїхав до Києва і прогулявся історичними місцями столиці, зокрема Михайлівською площею.

У своєму Instagram артист опублікував відео для шанувальників.

"Ми приїхали до Києва. День похмурий, але красивий", - зазначив він.

Відомо, що співак виступить перед українцями 10 жовтня.

Швейцарський співак Nemo - що про нього відомо

Nemo (справжнє ім'я - Немо Меттлер) - співак, репер і музикант, який 2024 року виграв конкурс "Євробачення" з піснею The Code. Він став першим небінарним виконавцем-переможцем в історії конкурсу і третім швейцарцем, який піднявся на найвищу сходинку "Євробачення" після Ліс Ассії та Селін Діон.

Музичну кар'єру Nemo почав у дитинстві з оперного співу, пізніше займався репом і брав участь у швейцарських конкурсах, поступово розширюючи діапазон стилів від джазу до поп-музики.

До "Євробачення" Nemo активно розвивав сольну кар'єру, випустив кілька міні-альбомів і синглів, зокрема й тих, що стали популярними у Швейцарії, брав участь у шоу The Masked Singer Switzerland і змінив мову виконання зі швейцарської німецької на англійську, щоб вийти на міжнародну аудиторію. Перемога на конкурсі стала кульмінацією його багаторічної роботи і принесла світове визнання.

Вас також можуть зацікавити новини: