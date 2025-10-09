Йдеться не про тимчасові конструкції, а капітальні об'єкти.

В Оболонському районі Києва побудували перші два протирадіаційні укриття. Про це в етері "Новини.LIVE" розповів голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Він зазначив, що йдеться не про тимчасові конструкції, а капітальні об'єкти. Вони розраховані на довготривале перебування людей.

"Зараз велика проблема по місту - це побудова окремостоячих протирадіаційних сховищ. Там 9 місяців робляться лише документи. Це юридично і з точки зору будівельної досить складно… Це нормальна стратегія розширення безпекового простору, яке роблять в Ізраїлі", - сказав Фесик.

Відео дня

Також, за словами Фесика, крім протирадіаційних укриттів, паралельно створюються мобільні невеликі укриття. Вони, зокрема, можуть врятувати під час обстрілів. Такі укриття встановлюватимуть в районах, де немає підземних укриттів, а перебувати в них зможуть від 25 до 50 осіб одночасно.

"Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони, може й 2", - додав Фесик.

Радіаційна загроза в Україні: важливі новини

Раніше російські атаки призвели до тригодинного блекауту на ЧАЕС. Зокрема блекаут був на новому укритті, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу, розповів Зеленський. За словами президента, росіяни знали про наслідки свого удару.

Також у МАГАТЕ повідомляли про "вхідні та вихідні" обстріли в районі Запорізької АЕС. Зазначалося, що два снаряди влучили за 1,25 км від периметра об'єкта. В організації наголосили, що обстріли посилюють ризики для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, яка й так майже вже два тижні перебуває без зовнішнього електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: