Артисти порадували шанувальників чуттєвою композицією під назвою "Один в полі воїн".

Музичний гурт "Один в каное" родом зі Львова випустив першу за останній рік пісню. Артисти були небагатослівні - без зайвих слів повідомили про реліз в соціальних мережах.

На запитання слухачів про те, чи означає цей реліз повернення музикантів до повноцінної творчої діяльності, вокалістка колективу Ірина Швайдак коротко відповіла: "Бог дасть день - Бог дасть пісню".

Відомо, що автором слів стала сама Швайдак, а музика була написана спільно разом з гітаристом Устимом Похмурським.

Реакція соцмереж

"Продовжуйте далі творити свої шедеври!"

"Ви немов описали мої переживання, відчуття кінця лютого, березень місяць 2022... Як ніби пережила "катарсис" - позбулася постійного відчуття болю, наплакавшись, згадавши все"

"Кожна ваша пісня - мед для вух і душі. Дякуємо за вашу чудову творчість!"

"Спочатку не повірила своїм очам, коли увійшла в YouTube і побачила від вас нову пісню..."

Один в каное - "Один в полі воїн": кліп

Відзначимо, після того, як Росія повномасштабно напала на Україну, група "Один в каное" не залишалася осторонь. У 2022 році артисти дали десятки благодійних концертів у Європі та Північній Америці, кошти від яких пішли на допомогу ЗСУ.

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