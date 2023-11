У мережі назвали трек легендарного гурту чудовим.

Британський біт-рок-гурт The Beatles опублікував пісню "Now And Then", яку самі музиканти називали "останньою".

Трек розміщено на каналі гурту в YouTube у четвер, 2 листопада, станом на 18:20 він вже зібрав понад 147 тисяч переглядів. "Насичений подіями шлях до реалізації твору "Now and Then" тривав протягом п’яти десятиліть і є результатом розмов і співпраці між чотирма Beatles, які тривають досі", - зазначається у підписі під аудіо.

Пісню по-різному прокоментували інтернет-користувачі. "The Beatles знову творять історію", - вважає @elmundoDKBza. "Така чудова остання пісня, нам дуже пощастило, що ми можемо почути її майже через 50 років", - зазначає @C.hippyGaming. "Дякуємо The Beatles за великий внесок у наше життя. Вони надзвичайні", - йдеться у повідомленні, яке опублікував користувач @gonzalogamio8315.

Що відомо про "останню" пісню The Beatles

"Now and Then" була незакінченою піснею, яку написали учасники гурту The Beatles - Джон Леннон і Пол Маккартні. Пісня була створена в середині 1970-х років - після розпаду гурту. Її можна вважати однією з останніх спільних робіт Леннона й Маккартні.

Маккартні лише рік тому отримав касету, на якій був цей трек, від вдови Леннона Йоко Оно. Ще один з учасників гурту - Джордж Гаррісон, назвав пісню "сміттям" і не хотів над нею працювати, оскільки на оригінальному записі було чути "гудіння".

Маккартні не раз говорив, що хоче закінчити і випустити цю композицію, і щоб "витягнути голос Джона Леннона з маленької касети" скористався штучним інтелектом.

Довідка УНІАН. Гурт The Beatles - легендарний музичний колектив, який створений у Ліверпулі (Великобританія) у 1960 році. До його складу входили Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон та Рінго Старр. Гурт вважається одним із найвпливовіших у світовій музичній історії.

The Beatles внесли значний вклад у розвиток популярної музики, створивши низку епохальних альбомів, серед яких "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" та "Abbey Road". Їхні пісні, такі як "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday" та "Come Together", стали музичною класикою.

Гурт мав неймовірний успіх - продав купу платівок та зібрав безліч нагород. Попри успіхи колектив розпався у 1970 році.

