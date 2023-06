Пол Маккартні розповів, як це відбувалося.

Британський співак Пол Маккартні заявив, що для створення "останньої" пісні групи The Beatles скористався штучним інтелектом. Назву треку він не повідомив, проте BBC припускає, що це буде "Now And Then".

У 1995 році цю пісню вже розглядали як ту, що стане "возз'єднанням" учасників групи. Відомо, що Пол Маккартні отримав демо-версію від вдови Джона Леннона - Йоко Оно - тільки рік тому. На касеті були записані ще кілька пісень, які були випущені в 1995 і 1996 роках.

А трек "Now And Then" на якийсь час був відкладений. На це вплинув і учасник групи Джордж Гаррісон, назвавши пісню "сміттям".

Він сказав, що не буде над нею працювати, в тому числі і через те, що на оригінальному записі було чути "гудіння". Але незважаючи на це Пол Маккартні неодноразово говорив, що хоче закінчити і випустити цю пісню.

А ось, щоб "витягнути голос Джона Леннона з маленької касети" музикант і скористався штучним інтелектом.

Відзначимо, група The Beatles була заснована в 1960 році, у складі якої грали Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Старр. Однак через десять років вони припинили спільну роботу.

Після розпаду кожен з музикантів продовжив сольну кар'єру. У 1980 році біля свого будинку в Нью-Йорку був убитий Джон Леннон, в 2001 році від раку помер Джордж Харрісон. Пол Маккартні і Рінго Старр продовжують займатися творчістю і пишуть музику.

