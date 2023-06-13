Британський співак Пол Маккартні заявив, що для створення "останньої" пісні групи The Beatles скористався штучним інтелектом. Назву треку він не повідомив, проте BBC припускає, що це буде "Now And Then".
У 1995 році цю пісню вже розглядали як ту, що стане "возз'єднанням" учасників групи. Відомо, що Пол Маккартні отримав демо-версію від вдови Джона Леннона - Йоко Оно - тільки рік тому. На касеті були записані ще кілька пісень, які були випущені в 1995 і 1996 роках.
А трек "Now And Then" на якийсь час був відкладений. На це вплинув і учасник групи Джордж Гаррісон, назвавши пісню "сміттям".
Він сказав, що не буде над нею працювати, в тому числі і через те, що на оригінальному записі було чути "гудіння". Але незважаючи на це Пол Маккартні неодноразово говорив, що хоче закінчити і випустити цю пісню.
А ось, щоб "витягнути голос Джона Леннона з маленької касети" музикант і скористався штучним інтелектом.
Відзначимо, група The Beatles була заснована в 1960 році, у складі якої грали Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Старр. Однак через десять років вони припинили спільну роботу.
Після розпаду кожен з музикантів продовжив сольну кар'єру. У 1980 році біля свого будинку в Нью-Йорку був убитий Джон Леннон, в 2001 році від раку помер Джордж Харрісон. Пол Маккартні і Рінго Старр продовжують займатися творчістю і пишуть музику.
Нагадаємо, раніше Пол Маккартні розповів, через кого розпалися The Beatles.