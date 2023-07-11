Користувачі активно коментують нову пісню OSTY.

Український співак OSTY нещодавно випустив нову пісню "Не брало", яка швидко набрала обертів у соціальних мережах. Фоловери вже зняли понад 6 тисяч роликів під цей звук в ТikТok. Вони кажуть, що цей трек - відкриття літа 2023.

Більш того, на YouTube відео "Не брало" за 10 днів набрало вже понад 300 тисяч переглядів. Цікаво, що цей трек за переглядами та популярністю обігнав навіть пісню Володимира Дантеса "Чуєш", яка звучала буквально з кожної праски.

Варто відзначити, що приспів треку дуже простий, тому легко запам'ятовується.

"Я пив, але мене не брало,

Бо завжди мало

Я пив, музика грала

Мене качала",- співає OSTY.

Що пишуть користувачі мережі

"Мегапозитив. Хочеться слухати на повторі"

"Я завжди говорив і буду говорити, що твої пісні - шедевр"

"Вау, щось нове в українській музичній індустрії"

"Чуваче, трек просто гармата"

"Українська музика розриває"

Чим відомий OSTY

OSTY - молодий український співак, який прославився під час повномасштабного російського вторгнення. Серед його головних хітів - "Не лякай", "Шампейн", "Резонанс", "Ти моя".

Нагадаємо, Ріанна встановила рекорд в історії Spotify.

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