Під час шоу "король темряви" виконав свої головні хіти.

Британський рок-музикант Оззі Осборн офіційно попрощався зі сценою, давши останній концерт на масштабному фестивалі Back To The Beginning у рідному місті Бірмінгем, пише Independent.

Разом із ним на сцену вперше за 20 років вийшли учасники оригінального складу Black Sabbath - Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд.

"Це означає для мене все. Я вічно буду їм вдячний за те, що вони прийшли заради мене і моїх шанувальників. Мені важко висловити це словами - я відчуваю неймовірні емоції та справжню вдячність", - зазначив Оззі.

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Через хворобу Паркінсона під час концерту Осборн сидів на чорному крилатому троні. Наприкінці йому подарували торт, а в небо запустили феєрверки.

Під час шоу Осборн виконав свої головні сольні хіти.

"Так здорово знову бути на цій чортовій сцені, ви навіть не уявляєте", - сказав він.

Захід тривав 10 годин без перерви і зібрав безліч метал-гуртів, зокрема Metallica, Guns N' Roses, Alice in Chains. Концерт відбувся на стадіоні Villa Park.

Музичним директором шоу виступив легендарний гітарист Том Морелло, відомий за Rage Against the Machine і Audioslave, а актор Джейсон Момоа був ведучим.

Це була перша поява Оззі Осборна на сцені за останні шість років.

Нагадаємо, про те, що в Оззі Осборна діагностували хворобу Паркінсона, стало відомо на початку 2020 року. А у лютому 2023-го рок-музикант заявив про відхід зі сцени.

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