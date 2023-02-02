Причиною тому став важкий фізичний стан артиста.

74-річний музикант Оззі Осборн заявив, що йде зі сцени. Таке рішення пов'язане зі здоров'ям артиста - минула багаторічна залежність від алкоголю і наркотиків, серйозна ДТП, де він пошкодив хребет, а також двадцятирічна боротьба з хворобою Паркінсона дають про себе знати.

Ось що Осборн написав на своїй сторінці в Instagram:

"Це, мабуть, одна з найскладніших речей, якими мені коли-небудь доводилося ділитися зі своїми відданими шанувальниками. Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. Мій співочий голос в порядку. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізичної терапії та новаторського лікування кібернікою (HAL) моє тіло все ще фізично слабке. Я щиро зворушений тим, як ви всі терпляче трималися за свої квитки весь цей час, але по совісті я прийшов до висновку, що фізично не в змозі виступити з моїми майбутніми концертами в європейському/британському турне".

Відзначимо, йдеться про велике європейське турне, яке Оззі Осборн тричі відкладав з 2019 року. Він також додав, що йому дуже шкода розчаровувати своїх відданих шанувальників.

"Думка про те, що я розчаровую своїх шанувальників, дійсно виводить мене. Більше, ніж ви могли б подумати коли-небудь. Ніколи б я не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином", - резюмував артист.

Чим відомий Оззі Осборн

74-річний британський рок-співак, один із засновників і учасник групи Black Sabbath. Своєю творчістю він вніс вагомий внесок у появу і розвиток таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Неофіційно його називають "хрещеним батьком хеві-металу".

Кар'єра Осборна пішла на спад в плані активності, коли він переніс серйозну операцію, пов'язану з хворобою Паркінсона.

Нагадаємо, Оззі Осборн випустить платівку в кольорах прапора України.

Вас також можуть зацікавити новини: