Ці композиції точно варто додати в плейлист. Вони підіймають бойовий дух і вселяють віру в перемогу України, яка неодмінно станеться в найближчому часі.

Українська музика в останні майже 5 місяців служить найпотужнішим інструментом для підняття бойового духу українців. Завдяки новим композиціям люди, які знаходяться далеко від свого будинку, вірять у краще, а ті, хто на фронті - не опускають руки в боротьбі за свою землю.

Друга Ріка - Чи ти чув

Артисти присвятили композицію жителям Маріуполя і заручникам на заводі "Азовсталь". Пісня дійсно змушує плакати.

Анна Трінчер - Не залишай

У цій пісні головна героїня є дівчиною, чий коханий пішов воювати за Україну. Композицію Трінчер присвятила всім жінкам, які щодня чекають повідомлення: "Я живий".

Макс Барських - Буде весна

Дана коротка пісня підкорила серця мільйонів. У TikTok поширюються мільйони роликів з цим саундтреком. Макс співає - одного разу 24 лютого закінчиться і прийде весна, зруйновані міста відбудують, а переселенці повернуться додому.

Віталій Козловський & IKSIY - Перемога

Як сказав автор пісні, перемога - це найбажаніше слово для кожного українця сьогодні.

"Я довго не хотів нічого випускати. Тільки налаштуюся - знову страшні новини, знову прильоти, жертви. Була повна апатія до всього, не кажучи вже про пісні. Але врешті-решт подумав: мета рашистів і полягає в тому, щоб нас залякати, позбавити мотивації, щоб ми зневірилися і морально здалися. І ми цього не повинні допустити!

Не можна падати духом, коли наші військові з посмішкою кажуть: "Все буде добре! Переможемо і повернемося!",- прокоментував Козловський.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

В українському тексті до пісні Еда Ширана 2step фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів свою історію того, як для їхньої родини почалася війна. І це не тільки його історія, це історія мільйонів українців, сім'ї яких розлучили, а іноді і назавжди, жахливі бомбардування і війна.

СКАЙ - Не відступати і не здаватися

Композиція несе головну думку - в боротьбі з окупантами за свою територію і за свою націю не можна відступати і здаватися.

Jerry Heil - Мрія

Дану пісню зірка написала кілька місяців тому, коли рашисти розбили відомий український літак. На жаль, сумні рядки цієї композиції актуальні досі.

НІЧКА - Україна, Мам

Як висловилася сама виконавиця, пісня зіткана з її почуттів, емоцій і рефлексій від нашої спільної історії.

"Текст народився за 3 ночі. По одному куплету в березні, квітні і травні. Потім відразу музика. Я записала пісню на диктофон в селі, в бабусиній ванні. Там же у дворі зняла на телефон відео, змонтувала. І відчула, що повинна дати це людям, Україні, світу", - написала в описі співачка.

Alyona Alyona і Jerry Heil - Чому?

Багато українців ставлять собі це питання, намагаючись зрозуміти чому у людей відібрали будинки, безпеку? Чому страждають невинні? Чому ллються дитячі сльози? Ці питання артистки перерахували в своєму новому хіті.

Каменських - Back Home

Багато людей були змушені покинути свої будинки. Хтось поїхав в більш безпечне місце, а хтось взагалі залишився без даху над головою. Ця пісня про те, як багато хто мріє повернутися в рідні стіни.

Нагадаємо, названо топ-5 нових пісень, надихаючих на перемогу.

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