Українська музика в останні майже 5 місяців служить найпотужнішим інструментом для підняття бойового духу українців. Завдяки новим композиціям люди, які знаходяться далеко від свого будинку, вірять у краще, а ті, хто на фронті - не опускають руки в боротьбі за свою землю.
- Друга Ріка - Чи ти чув
- Анна Трінчер - Не залишай
- Макс Барських - Буде весна
- Віталій Козловський & IKSIY - Перемога
- Ed Sheeran – 2step ft Antytila
- СКАЙ - Не відступати і не здаватися
- Jerry Heil - Мрія
- НІЧКА - Україна, Мам
- Alyona Alyona і Jerry Heil - Чому?
- Каменських - Back Home
Друга Ріка - Чи ти чув
Артисти присвятили композицію жителям Маріуполя і заручникам на заводі "Азовсталь". Пісня дійсно змушує плакати.
Анна Трінчер - Не залишай
У цій пісні головна героїня є дівчиною, чий коханий пішов воювати за Україну. Композицію Трінчер присвятила всім жінкам, які щодня чекають повідомлення: "Я живий".
Макс Барських - Буде весна
Дана коротка пісня підкорила серця мільйонів. У TikTok поширюються мільйони роликів з цим саундтреком. Макс співає - одного разу 24 лютого закінчиться і прийде весна, зруйновані міста відбудують, а переселенці повернуться додому.
Віталій Козловський & IKSIY - Перемога
Як сказав автор пісні, перемога - це найбажаніше слово для кожного українця сьогодні.
"Я довго не хотів нічого випускати. Тільки налаштуюся - знову страшні новини, знову прильоти, жертви. Була повна апатія до всього, не кажучи вже про пісні. Але врешті-решт подумав: мета рашистів і полягає в тому, щоб нас залякати, позбавити мотивації, щоб ми зневірилися і морально здалися. І ми цього не повинні допустити!
Не можна падати духом, коли наші військові з посмішкою кажуть: "Все буде добре! Переможемо і повернемося!",- прокоментував Козловський.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila
В українському тексті до пісні Еда Ширана 2step фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів свою історію того, як для їхньої родини почалася війна. І це не тільки його історія, це історія мільйонів українців, сім'ї яких розлучили, а іноді і назавжди, жахливі бомбардування і війна.
СКАЙ - Не відступати і не здаватися
Композиція несе головну думку - в боротьбі з окупантами за свою територію і за свою націю не можна відступати і здаватися.
Jerry Heil - Мрія
Дану пісню зірка написала кілька місяців тому, коли рашисти розбили відомий український літак. На жаль, сумні рядки цієї композиції актуальні досі.
НІЧКА - Україна, Мам
Як висловилася сама виконавиця, пісня зіткана з її почуттів, емоцій і рефлексій від нашої спільної історії.
"Текст народився за 3 ночі. По одному куплету в березні, квітні і травні. Потім відразу музика. Я записала пісню на диктофон в селі, в бабусиній ванні. Там же у дворі зняла на телефон відео, змонтувала. І відчула, що повинна дати це людям, Україні, світу", - написала в описі співачка.
Alyona Alyona і Jerry Heil - Чому?
Багато українців ставлять собі це питання, намагаючись зрозуміти чому у людей відібрали будинки, безпеку? Чому страждають невинні? Чому ллються дитячі сльози? Ці питання артистки перерахували в своєму новому хіті.
Каменських - Back Home
Багато людей були змушені покинути свої будинки. Хтось поїхав в більш безпечне місце, а хтось взагалі залишився без даху над головою. Ця пісня про те, як багато хто мріє повернутися в рідні стіни.
Нагадаємо, названо топ-5 нових пісень, надихаючих на перемогу.