Повага до автора і його прав - це першооснова, заявила виконавиця.

Відома українська співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" Руслана Лижичко відреагувала на скандал із привласненням пісень в'єтнамською виконавицею Хо Куінь Хуонг. Як виявилося, Хуонг переспівала "Дикі танці" Руслани і не тільки. Про це українська співачка написала у своєму Instagram.

"Не планувала коментувати історію з "в'єтнамським турне" моїх пісень... Музика народжується, щоб мандрувати світами і часами. І що більше нових виконань, "каверів", римейків, реміксів та інших інтерпретацій, то довше та яскравіше життя творів... Але повага до автора та його прав - це першооснова, яка відокремлює зерно від плевел, а наслідування від крадіжки", - зазначила Руслана.

Вона додала, що після детального аналізу каталогу в'єтнамської виконавиці на стримінгових платформах виявили ще такі її пісні: "Аркан", Dance with the Wolves, "Скажи мені" та ремікс на неї.

"Вони представлені від імені цієї виконавиці як оригінальні твори з новими авторами в кредитах. А це вже зовсім інший рівень порушення (навіть якби були всі дозволи). Бо зміна авторства - це не інтерпретація, а спотворення самої сутності. Це не тільки моральне питання. Це порушення невідчужуваних прав автора - тих, які в принципі неможливо "передати" або "переоформити", - підкреслила Руслана.

Співачка акцентувала, що музика має силу об'єднувати, якщо її не намагаються привласнити:

"Я завжди за свободу творчості, але не за безсовісні інтерпретації, в яких губляться і закони, і моральні принципи".

